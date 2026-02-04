Apple investit dans les compétences en Inde avec l’ouverture d’un nouveau centre de formation à Bengaluru et l’extension de ses programmes éducatifs dans l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement locale. L’objectif est d’accompagner la montée en gamme industrielle du pays tout en offrant de nouvelles perspectives professionnelles à des milliers d’employés de la supply chain.

Un hub éducatif inédit au cœur de l’écosystème indien

Le nouvel Apple Education Hub de Bengaluru devient ainsi le premier centre de ce type dans le pays. Dès le mois de mars, ce centre proposera des formations en numérique, robotique et en programmation Swift, le tout en partenariat avec la Manipal Academy of Higher Education qui apportera des enseignants et des contenus pédagogiques spécialisés.

Swift, robotique et automatisation dans plus de 25 sites

En parallèle, Apple étend ses cours de développement technique à plus de 25 usines partenaires, en commençant par Tata Electronics. Les programme, qui couvrent désormais le codage Swift, la robotique, l’automatisation industrielle et les pratiques de fabrication intelligente, sont financés via le fonds mondial de 50 millions de dollars dédié à la formation des employés fournisseurs.

Robotique et inclusion au cœur de la stratégie

La firme de Cupertino prévoit également d’amplifier son programme de robotique lancé fin 2024 et basé sur des laboratoires dédiés et des formateurs internes. Autre axe majeur, l’élargissement du dispositif d’éducation professionnelle pour les personnes en situation de handicap, dispositif développé avec Enable India afin de renforcer l’inclusion et l’accessibilité dans les usines partenaires.

Avec plus de 75 programmes déjà actifs en Inde, Apple consolide ainsi son rôle dans la formation technologique à grande échelle tout en accompagnant l’évolution industrielle du pays vers des métiers plus qualifiés et durables