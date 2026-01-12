Apple a confirmé ce que les rumeurs avaient annoncé : le nouveau Siri IA utilisera Gemini, à savoir l’intelligence artificielle de Google. Apple a annoncé avoir signé un accord de plusieurs années avec Google.

Siri IA s’appuyant sur Gemini, c’est officiel

Dans un communiqué à CNBC, Apple indique :

Après une évaluation minutieuse, nous avons déterminé que la technologie de Google constituait la base la plus performante pour les Apple Foundation Models et nous sommes ravis des nouvelles expériences innovantes qu’elle offrira à nos utilisateurs.

Apple s’en tient là pour le moment, il n’y a pas plus d’informations. Le fabricant d’iPhone ne dit rien sur le montant qu’il va débourser pour utiliser Gemini avec Siri version Apple Intelligence.

Fort heureusement, de précédentes fuites permettent d’en savoir un peu plus sur ce partenariat.

Les détails de l’accord entre Apple et Google

Selon Bloomberg, Apple misera sur un modèle de Google Gemini de 1 200 milliards de paramètres pour reconstruire la technologie sous-jacente de Siri. Cette puissance de calcul éclipsera complètement le modèle actuel de 150 milliards de paramètres utilisé pour la version cloud d’Apple Intelligence. La décision a été prise plus tôt cette année après une période d’évaluation intensive des solutions du marché, incluant ChatGPT d’OpenAI et Claude d’Anthropic.

Le partenariat se veut une solution provisoire, le temps pour Apple de développer une technologie maison suffisamment performante. L’accord, qui coûterait environ 1 milliard de dollars par an à Apple, permettra de lancer ce nouveau Siri, dont le nom de code est Linwood, dès le printemps 2026 avec iOS 26.4. Le projet est supervisé en interne par Craig Federighi, vice-président chargé d’iOS et macOS, et Mike Rockwell, le créateur de l’Apple Vision Pro.

Dans le cadre de cet accord, Google agirait comme un simple fournisseur technologique en coulisses. Le modèle Gemini de Siri serait spécifiquement en charge des fonctions de synthèse et de planification, qui aident l’assistant à analyser les informations et à exécuter des tâches complexes. D’autres fonctionnalités de Siri continueront de s’appuyer sur les modèles internes d’Apple.

Qu’en est-il de la vie privée ? Pour garantir la protection des données, Gemini ne fonctionnera pas sur l’infrastructure de Google. Il sera hébergé sur les propres serveurs Private Cloud Compute d’Apple, assurant ainsi que les données des utilisateurs restent cloisonnées.

Enfin, Apple n’abandonne pas ses ambitions. Ses équipes travaillent déjà sur un modèle IA maison de 1 000 milliards de paramètres, espérant le rendre disponible dès l’année prochaine.