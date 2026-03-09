Le design général de l’iPhone Fold, à savoir le premier smartphone pliable d’Apple, se dévoile aujourd’hui avec des rendus CAO publiés par le leaker Sonny Dickson. Ces fichiers 3D sont normalement utilisés dans les usines et ils viennent de fuiter.

Un aperçu du design de l’iPhone Fold

Les fichiers CAO servent à visualiser et exploiter des modèles 3D. C’est un moyen de voir un produit sous les différents angles, d’avoir les mesures exactes, de montrer un prototype et plus encore. Cela sert également aux accessoiristes afin qu’ils puissent créer leurs coques. Il arrive que les rendus 3D des nouveaux iPhone fuitent avant l’officialisation d’Apple et c’est le cas pour l’iPhone Fold.

Ici, on peut voir l’iPhone Fold déplié avec une vue de l’intérieur et l’iPhone Fold avec une vue de l’extérieur. Dans le premier cas, il y a un grand écran de 7,8 pouces avec une charnière au centre. Les rumeurs ont insisté sur le fait qu’Apple proposerait un pli quasi invisible, là où la plupart des smartphones pliables existants en ont un qui se voit selon la façon dont on les prend en main.

Par ailleurs, on peut voir que deux coins sont arrondis, là où les deux autres sont droits au niveau du pli. Aussi, il y a un capteur photo dans le coin supérieur gauche.

En regardant maintenant l’autre côté du smartphone, on retrouve un seul écran de 5,3 pouces et un dos qui ressemble beaucoup à l’iPhone Air, à l’exception qu’il y a deux capteurs photo côte à côte. On retrouve aussi ce qu’Apple appelle le plateau, à savoir ce bloc photo qui dépasse avec une forme allongée et où se trouvent la plupart des composants. Cela « confirme » les rumeurs indiquant que l’iPhone Fold serait un équivalent (plus ou moins) de deux iPhone Air côte à côte.

Le récap de la fiche technique

Si l’on en croit les fuites, l’iPhone Fold arrivera en septembre aux côtés des iPhone 18 Pro. Le smartphone pliable aurait la puce A20 Pro avec une gravure en 2 nm, le modem C2 d’Apple, une batterie avec une capacité entre 5 400 et 5 800 mAh, serait uniquement disponible en eSIM et aurait un prix qui devrait dépasser les 2 000 dollars, ce qui en ferait l’iPhone plus cher. Un dernier élément à prendre en compte est que ce modèle n’aurait pas la reconnaissance faciale Face ID, mais le capteur d’empreintes Touch ID directement sur la tranche.