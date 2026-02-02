L’iPhone Fold, à savoir le premier smartphone pliable d’Apple, aura le droit à une refonte du design habituel de la marque. Selon les informations du leaker Instant Digital sur Weibo, ce futur modèle modifierait l’emplacement des boutons physiques pour s’adapter à ses contraintes techniques.

Changements pour les boutons de volume et l’architecture interne

L’un des changements du design pour l’iPhone Fold concernerait le contrôle du volume. Contrairement à tous les iPhone existants, les boutons dédiés quitteraient la tranche latérale pour se loger sur le bord supérieur de l’appareil, alignés à droite. Cette disposition rappelle celle adoptée par l’iPad mini. Le flanc gauche du téléphone deviendrait ainsi totalement lisse, dénué de tout bouton. En revanche, la tranche droite conserverait le bouton d’alimentation (intégrant Touch ID) ainsi que le bouton de commande de l’appareil photo, dans la continuité des iPhone récents.

Cette réorganisation s’explique par l’architecture interne. La carte mère étant située sur le côté droit, Apple aurait choisi de faire passer les câbles des boutons de volume directement vers le haut plutôt que de traverser l’écran vers la gauche. Cette décision vise à maximiser l’espace interne disponible.

Un bloc photo noir et une Dynamic Island réduite

Le design extérieur se distinguerait également par un traitement esthétique spécifique du bloc photo. Situé à l’arrière gauche, le plateau des caméras adopterait un style proche de l’iPhone Air, regroupant deux capteurs photo disposés horizontalement, le micro et le flash. Cependant, une différence notable subsiste : ce bloc serait entièrement noir, tranchant avec le reste du châssis au lieu d’être assorti à la couleur du boîtier. À l’avant, la Dynamic Island rétrécirait grâce à l’utilisation d’un simple poinçon pour la caméra frontale.

Concernant les finitions, le choix s’annonce restreint. La seule couleur évoquée pour l’instant serait le blanc. Une unique teinte supplémentaire devrait être proposée au lancement, limitant l’offre à seulement deux coloris pour les clients.

Une grosse batterie grâce à une nouvelle structure

L’optimisation de l’espace ne sert pas uniquement l’ergonomie, mais aussi l’autonomie. La structure interne bénéficierait d’une conception empilée innovante, où la quasi-totalité du volume est consacrée à l’écran et à la batterie. Cette ingénierie permettrait d’intégrer la plus grosse batterie jamais vue dans un iPhone.

Ces nouvelles informations viennent compléter les rumeurs existantes sur la fiche technique : un écran interne de 7,8 pouces sans pliure, un écran externe de 5,5 pouces, une puce A20 et un modem C2. Le lancement de cet iPhone pliable est toujours attendu pour le mois de septembre aux côtés des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.