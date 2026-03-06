Le MacBook Neo sera disponible le 11 mars à l’achat, mais le fait de précommander un modèle maintenant montre que la livraison se fera en réalité plus tard selon les modèles. L’ordinateur portable à 699 euros rencontre du succès.

De l’attente pour réceptionner le MacBook Neo

Un coup d’œil sur l’Apple Store en ligne révèle les dates de livraison suivante selon le modèle du MacBook Neo :

Argent : entre 16 et 23 mars pour les modèles avec 256 et 512 Go de stockage

entre 16 et 23 mars pour les modèles avec 256 et 512 Go de stockage Rose poudré : entre 23 et 30 mars pour les modèles avec 256 et 512 Go de stockage

entre 23 et 30 mars pour les modèles avec 256 et 512 Go de stockage Jaune agrume : entre 23 et 30 mars pour les modèles avec 256 et 512 Go de stockage

entre 23 et 30 mars pour les modèles avec 256 et 512 Go de stockage Indigo (bleu) : entre 23 et 30 pour les modèles avec 256 et 512 Go de stockage

Les précommandes du MacBook Neo ont débuté le 4 mars et sont toujours d’actualité. Il est possible de commander un modèle chez Amazon, à la Fnac, chez Boulanger ou chez Darty. D’ailleurs, la Fnac parle d’une livraison pour le 11 mars, là où Boulanger évoque le 12 mars.

Il est bon de noter que le stock varie selon les pays. Dans certaines régions, Apple promet encore une livraison pour le 11 mars. Mais dans d’autres, comme la France, il faudra patienter quelques jours supplémentaires.

Le MacBook Neo débute à 699 euros avec 256 Go de stockage. Il y a aussi un modèle à 799 euros qui propose 512 Go et ajoute le capteur d’empreintes Touch ID. Apple vise clairement les étudiants avec ce Mac portable.