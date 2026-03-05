Au lendemain de l’annonce du MacBook Neo, John Ternus, vice-président chargé de l’ingénierie matérielle chez Apple, a accordé une interview à ABC News. Il y aborde le positionnement tarifaire de nouveau Mac portable, la vision d’Apple sur l’intelligence artificielle et une question qu’il ne pouvait pas esquiver : est-il le prochain patron d’Apple ?

Le MacBook Neo a représenté une exigence de qualité

John Ternus explique que le lancement du MacBook Neo à 699 euros est une volonté de « toucher beaucoup, beaucoup plus de personnes qu’on ne l’a jamais fait ». Sa description du produit est directe : « C’est solide, fiable, durable. C’est tout ce qu’on veut qu’un Mac soit. Et oui, c’est un prix incroyable ».

Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de proposer un Mac aussi accessible, alors que la demande pour des produits Apple moins chers est ancienne ? John Ternus assume le délai : « Je pense que c’est justement pour ça : le niveau d’exigence est élevé. On ne voulait pas le faire avant de pouvoir le faire vraiment, vraiment bien et créer un Mac dont on soit fiers ».

Sur l’intelligence artificielle, le dirigeant dessine la trajectoire qu’Apple entend suivre : une intégration croissante et progressive dans l’ensemble de ses produits, pensée pour être invisible. « Apple Intelligence va continuer à se développer et ça rendra simplement ce que vous faites meilleur et plus facile. Et si on fait les choses bien, les gens ne le remarqueront peut-être même pas vraiment. Ils auront juste une nouvelle fonctionnalité qu’ils commenceront à utiliser de plus en plus parce qu’ils l’aiment vraiment ».

John Ternus, futur patron d’Apple ?

En outre, il y a des rumeurs insistantes sur le fait que John Ternus va remplacer TIm Cook et devenir le nouveau patron d’Apple. Il a eu le droit à une question à ce sujet et il y répond sans rien confirmer ni démentir : « La bonne nouvelle, c’est que j’adore le travail que j’ai. Je travaille avec les personnes les plus incroyables au monde et des jours comme aujourd’hui où nous avons annoncé tous ces produits, c’est le meilleur endroit où être ».

La réponse est habile, sans être surprenante. Ce qui l’est davantage, c’est le fait même qu’elle existe : les dirigeants d’Apple s’expriment très rarement en public sur la question de la succession et encore moins lorsqu’ils sont eux-mêmes au centre des rumeurs.