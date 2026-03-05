Apple a remporté les droits de diffusion de la Formule 1 aux États-Unis pour cinq ans dans un accord évalué à environ 750 millions de dollars. Derrière le contrat, il y a une ambition qui dépasse largement la diffusion : l’idée est de transformer la F1 en terrain d’expression de l’ensemble des services Apple.

La Formule 1 sur les différents services Apple

C’est Eddy Cue, vice-président des services chez Apple, qui pilote l’opération. Il revendique son statut de fan de F1, mais la décision repose aussi sur une observation de terrain. Lors de projections de F1 : le film avec Brad Pitt (produit par Apple qui a réalisé 630 millions de dollars au box-office), Eddy Cue est allé interroger les spectateurs à la sortie. Le résultat a été sans appel : si très peu avaient déjà assisté à une course, pratiquement tous ont levé la main quand il leur a été demandé s’ils souhaitaient y aller après avoir vu le film. « Nous pensons qu’il y a une énorme opportunité de croissance », a fait savoir le dirigeant auprès du Financial Times.

Eddy Cue insiste sur un point : « Ce n’est pas un simple moment de diffusion ». Apple a enveloppé son accord de droits TV dans un dispositif multi-services :

Apple TV : couverture en direct complète, angles de caméra multiples et possibilité de suivre plusieurs flux simultanément. La majorité des courses nécessite un abonnement, mais certaines seront gratuites. Les sessions d’essais libres le seront également.

couverture en direct complète, angles de caméra multiples et possibilité de suivre plusieurs flux simultanément. La majorité des courses nécessite un abonnement, mais certaines seront gratuites. Les sessions d’essais libres le seront également. Apple Sports : suivi en direct de l’ensemble des sessions du week-end de course.

suivi en direct de l’ensemble des sessions du week-end de course. Apple News : couverture approfondie tout au long de la saison.

couverture approfondie tout au long de la saison. Apple Plans : intégration des circuits avec portes d’entrée, fermetures de routes, passerelles piétonnes et informations pratiques pour les spectateurs sur place.

intégration des circuits avec portes d’entrée, fermetures de routes, passerelles piétonnes et informations pratiques pour les spectateurs sur place. Apple Music : playlists saisonnières compilées par les pilotes eux-mêmes.

playlists saisonnières compilées par les pilotes eux-mêmes. Apple Podcasts : mise en avant de podcasts dédiés à la F1.

Eddy Cue résume l’ambition : « Nous allons mobiliser tout ce qu’Apple a à offrir, que ce soit Plans, Apple News, Podcasts ou Apple Music ».

Les États-Unis d’abord, le reste du monde attendra

La diffusion de la Formule 1 par Apple reste pour l’instant cantonnée aux États-Unis. Interrogé sur une éventuelle extension internationale, Eddy Cue refuse de s’engager, mais choisit ses mots avec soin : « Je ne pense pas que les États-Unis soient plus importants que l’Europe ou l’Australie. C’est un sport mondial qui est en croissance, donc nous sommes très enthousiastes à l’idée de nous associer et d’innover ensemble, en commençant par les États-Unis. Qui sait où cela mène ? ». Avant de conclure sur une formule qui laisse la porte ouverte : « Ce n’est que le début ».

En France, c’est Canal+ qui dispose des droits TV pour diffuser la Formule 1.