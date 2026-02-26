Apple Plans propose désormais une expérience cartographique dédiée à la Formule 1 avec des circuits en 3D, des tribunes étiquetées et une navigation sur site, à l’occasion de la première saison de F1 diffusée en streaming sur Apple TV aux États-Unis. Dès le début de la saison 2026, les abonnés américains peuvent regarder tous les Grands Prix sans frais supplémentaires.

Apple Plans se met à la F1

La première expérience 3D pour la F1 sur Apple Plans commence avec le Grand Prix d’Australie, celui-ci ayant lieu le 8 mars. Voici ce que l’on retrouve dans le détail :

Les éléments du Grand Prix comprennent des bordures réalistes, des tribunes et des passerelles en 3D étiquetées, ainsi que les 14 virages marqués sur le circuit.

Les points d’accueil indiquent les portes d’entrée de la course, les services comme les toilettes, les points d’eau, les postes de secours et les stands de marchandises, ainsi que les itinéraires piétons pour rejoindre la tribune.

Les points de repère 3D représentent les structures clés autour du circuit de l’Albert Park, notamment le bâtiment des stands, les tribunes, le Lakeside Stadium, le Melbourne Sports & Aquatic Centre et la ligne d’arrivée.

Les points de repère 3D de Melbourne couvrent les sites d’intérêt de la ville tels que l’AAMI Park, l’Eureka Tower, le Luna Park, le Marvel Stadium, la Rod Laver Arena, le Royal Exhibition Building, le Shrine of Remembrance et la cathédrale Saint-Paul.

Il se trouve que ce n’est que le début. Apple proposera la même expérience pour les autres circuits avant le début des prochains Grand Prix.

En outre, Apple propose un guide dédié sur son application Plans qui propose des informations sur les circuits des 24 Grand Prix dans le monde.