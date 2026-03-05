Une nouvelle promotion est disponible pour les AirPods Pro 3 avec un prix de 209 euros chez Amazon. Ce n’est jamais descendu à ce niveau. En comparaison, ils étaient à 219 euros il y a encore quelques jours. Et du côté d’Apple, le prix reste à 249 euros. La remise est donc de 16 %.

16 % de réduction sur les AirPods Pro 3

Les AirPods Pro 3 à 209 euros chez Amazon sont disponibles en cliquant ici.

Disponibles depuis septembre, les AirPods Pro 3 sont des écouteurs intra‑auriculaires qui misent sur une réduction de bruit active nettement améliorée et un confort optimisé par de nouveaux embouts en mousse disponibles en plusieurs tailles, le tout dans un design proche de la génération précédente avec un boîtier MagSafe USB‑C et la résistance IP57 à l’eau, à la transpiration et à la poussière. Ils intègrent la puce H2, une nouvelle architecture acoustique et un égaliseur adaptatif de nouvelle génération pour offrir des basses plus profondes, une scène sonore plus large et de l’audio spatial personnalisé avec suivi de la tête, ce qui les rend particulièrement adaptés à la musique immersive et aux films.

Côté fonctionnalités intelligentes, on retrouve un capteur de fréquence cardiaque intégré pour le suivi des entraînements, des options d’isolement de la voix, un mode Transparence avancé et des fonctions de traduction audio en temps réel grâce à Apple Intelligence. L’autonomie progresse avec jusqu’à environ 8 heures d’écoute avec la réduction de bruit active et jusqu’à 24 heures avec le boîtier de charge.