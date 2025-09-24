Une promotion est en cours à l’occasion des French Days pour avoir les AirPods Pro 2 d’Apple à 199 € au lieu de 229 €.

Une promo pour les AirPods Pro 2 d’Apple

Les AirPods Pro 2 (avec le boîtier de charge qui se veut USB-C) à 199 € sont disponibles chez Amazon et chez Cdiscount.

Les AirPods Pro 2 d’Apple proposent une expérience audio améliorée grâce à une puce H2 qui optimise la qualité du son avec des transducteurs sur mesure et un amplificateur à haute dynamique. Ils offrent une réduction active du bruit jusqu’à deux fois plus performante que la génération précédente, ainsi qu’un mode Transparence adaptatif qui filtre les bruits assourdissants tout en laissant passer les sons importants, comme les conversations. Ces écouteurs intègrent également l’audio spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de tête, ce qui permet une immersion sonore plus réaliste, notamment avec le contenu Dolby Atmos sur Apple Music. Ils sont dotés d’un système d’égalisation adaptative et d’un système d’évents pour égaliser la pression auriculaire, améliorant le confort et la qualité d’écoute.

À noter qu’Amazon propose en ce moment le code promo AMZ10 qui permet d’avoir 10 € de réduction dès 50 € d’achat. Malheureusement, ce code promo n’est pas éligible pour les AirPods. Mais vous pouvez l’utiliser pour d’autres commandes en cliquant ici. Attention : il est limité aux 300 000 premiers clients, il ne faut donc pas tarder.

De leur côté, les AirPods Pro 3, fraichement annoncés par Apple, sont disponibles pour 249 euros. Ils sont plus intéressants sur le papier (voir la présentation sur cet article). À vous de voir si vous êtes partants pour débourser 50 € de plus par rapport à la génération précédente.