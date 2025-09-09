Apple a ouvert son événement en présentant les nouveaux AirPods Pro 3. Plus qu’une simple évolution, la marque les décrit comme une véritable révolution en matière de confort, de performances audio et d’intelligence embarquée. Avec leur design compact, leur réduction de bruit active améliorée et l’intégration inédite de la traduction en temps réel, ces écouteurs s’imposent comme l’une des annonces phares de l’événement.

Un design plus compact et confortable

Les AirPods Pro 3 adoptent un design légèrement revu pour offrir un port plus agréable au quotidien. Apple introduit de nouveaux embouts, conçus pour mieux s’adapter à l’oreille et améliorer l’isolation passive. Plus compacts que la génération précédente, ils conservent néanmoins une robustesse accrue avec une certification IP57, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière. De quoi séduire aussi bien les sportifs que les utilisateurs recherchant un usage intensif au quotidien.

Des performances audio repensées

Apple promet « des performances audio inouïes » avec les AirPods Pro 3. L’architecture acoustique a été entièrement repensée avec un système multiport qui permet une restitution sonore plus riche et plus précise. Les basses gagnent en profondeur, les médiums en clarté et les aigus en netteté, pour une expérience d’écoute plus immersive.

La réduction active de bruit bénéficie elle aussi d’un bond technologique : Apple annonce qu’elle est deux fois plus efficace que sur les AirPods Pro 2. Cette amélioration permet d’isoler encore mieux l’utilisateur dans les environnements bruyants, qu’il s’agisse des transports en commun, des open-spaces ou des trajets en avion. En parallèle, le mode Transparence reste disponible pour réintroduire les sons ambiants de manière naturelle.

Traduction en temps réel : l’innovation phare

La grande nouveauté des AirPods Pro 3 est sans conteste l’intégration de la traduction en temps réel. Grâce à Apple Intelligence et à la puissance des puces intégrées, il devient possible d’écouter instantanément la traduction d’une conversation dans ses écouteurs. Mieux encore, il suffit de montrer son iPhone à son interlocuteur pour que le texte apparaisse dans sa langue.

Cette fonctionnalité ouvre de nouvelles perspectives, que ce soit pour les voyages, les échanges professionnels ou les études. Avec cette intégration, Apple positionne les AirPods Pro 3 non seulement comme des écouteurs audio, mais aussi comme de véritables outils de communication universelle.

Suivi santé : détection du rythme cardiaque

Pour la première fois, les AirPods intègrent un capteur de rythme cardiaque. Cette nouveauté renforce leur rôle comme accessoires de suivi de la santé et du sport. En plus du suivi de la fréquence cardiaque en temps réel, les données peuvent être synchronisées avec l’application Santé de l’iPhone pour un suivi global aux côtés de l’Apple Watch.

Cette fonction s’adresse autant aux sportifs, qui veulent suivre leurs performances et leur récupération, qu’aux utilisateurs soucieux de surveiller leur bien-être au quotidien.

Autonomie et endurance en hausse

L’autonomie progresse nettement sur cette génération. Les AirPods Pro 3 offrent jusqu’à 8 heures d’écoute avec réduction de bruit active, et jusqu’à 10 heures en mode Transparence. Par rapport aux AirPods Pro 2, cela représente un gain de 4 heures supplémentaires, de quoi séduire ceux qui cherchent confort et endurance au quotidien.

Avec le boîtier de charge, l’autonomie totale grimpe à plus de 35 heures, offrant une tranquillité d’esprit pour les longs trajets ou une semaine d’utilisation modérée sans recharge.

Prix et disponibilité

Les nouveaux AirPods Pro 3 sont disponibles en précommande dès aujourd’hui, pour une commercialisation fixée au 19 septembre 2025. Ils sont proposés au prix de 249 dollars, le même tarif que la génération précédente, malgré l’ajout de nombreuses fonctionnalités inédites.