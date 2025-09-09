À moins de trois heures désormais de l’événement “Awe dropping” d’Apple, une dernière fuite attire l’attention : les AirPods Pro 3 pourraient être disponibles dès la fin de la keynote. Si l’on en croit en effet un message envoyé par Best Buy à ses membres « My Best Buy », les nouveaux écouteurs seraient mis en vente dès ce 9 septembre, ce qui serait une exception par rapport à la stratégie habituelle de Cupertino. En général, seuls de petits accessoires comme les coques d’iPhone sont commercialisés immédiatement après la présentation, tandis que les iPhone et Apple Watch entrent en précommande plus tard dans la semaine.

Les AirPods Pro 3 auraient ainsi leur petit moment de gloire lors de la keynote, aux côtés de l’iPhone 17 et de la nouvelle gamme Apple Watch. Lors du lancement des AirPods Pro 2 en 2022, Apple avait attendu avant d’ouvrir les commandes, alors que l’an dernier, les AirPods 4 et les nouveaux AirPods Max avaient été disponibles immédiatement, avec une livraison la semaine suivant la keynote. Tout indique donc qu’Apple adoptera de nouveau ce calendrier : les AirPods Pro 3 devraient apparaître sur l’Apple Store en ligne dès la fin de la keynote, les livraisons devant démarrer quelques jours plus tard.