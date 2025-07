Encore une belle affaire pour les abonnés Prime. Les AirPods Pro 2 sont proposés sur Amazon au prix très alléchant de 199 euros (280 euros sur le site d’Apple) et même à 189 euros sur Amazon Italie (toujours en promo Prime) ! Ce sont vraiment de très belles promos au vu des caractéristiques de ce modèle. Les AirPods Pro 2 offrent en effet une réduction active du bruit améliorée et un mode Transparence adaptatif. Ce modèle intègre une puce H2 pour un son plus clair, et dispose d’une meilleure autonomie (jusqu’à 6 heures) ainsi que du mode de spatialisation audio personnalisée. Les AirPods Pro 2 proposent aussi une fonctionnalité d’aide auditive certifiée FDA (depuis peu disponible en France), sans oublier la détection des gestes de la tête, et bien sûr toutes les nouvelles fonctionnalités rattachées à iOS 26.

Bref, il n’y a pas à hésiter pour ceux qui souhaitaient s’équiper du plus sophistiqué des AirPods. Les AirPods 4 standards (sans ANC) sont aussi en grosse promo sur Amazon, soit 129 euros au moment d’écrire ces lignes. Ce modèle bénéficie d’un meilleure rendu sonore et de la puce H2 que l’on trouve dans les AirPods Pro 2. Grosse promo aussi sur l’AirPod 4 avec ANC (réduction de bruit), ce dernier étant proposé à 169 euros.

Pour rappel, les promos Prime Day sont, comme l’indique leur nom, réservées uniquement aux abonnés Amazon Prime (69 euros/an)., abonnement qui donne droit à des réductions toute l’année, la livraison gratuite et rapide, sans oublier l’accès aux services de setraming Amazon Music et Amazon Prime Video.