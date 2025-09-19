En plus des iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max et Air, ce 19 septembre 2025 marque la commercialisation des AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 et Apple Watch SE 3.

AirPods Pro 3

Les tests des AirPods Pro 3 ont été positifs. Les critiques soulignent une qualité audio nettement supérieure, avec des basses plus profondes, des voix plus claires et un profil sonore dynamique par rapport aux modèles précédents. L’annulation active du bruit impressionne particulièrement : Apple annonce une efficacité doublée par rapport aux AirPods Pro 2 et quadruplée comparée à la première génération.

Les écouteurs ont également un nouveau design pour un meilleur maintien dans les oreilles, une autonomie accrue, une intégration d’un capteur de fréquence cardiaque et de mesure de la température, une fonction de traduction en direct (pas disponible dans l’Union européenne au lancement) et plus.

Les AirPods Pro 3 s’imposent comme les meilleurs écouteurs d’Apple à ce jour, surtout pour les utilisateurs ancrés dans l’écosystème de la marque. Il est possible de les acheter au prix de 249 euros chez Apple, Amazon, la Fnac, Darty ou Boulanger.

Apple Watch Series 11

Il y a ensuite l’Apple Watch Series 11. Elle propose un capteur pour surveiller la pression artérielle et notifications d’hypertension, une autonomie prolongée (24 heures contre 18 heures auparavant), le support de la 5G, un verre Ion-X plus résistant aux rayures et plus encore.

L’Apple Watch Series 11 débute à 449 euros et il est possible de l’acheter chez Apple, Amazon, la Fnac, Darty et Boulanger.

Apple Watch Ultra 3

De son côté, l’Apple Watch Ultra 3 se veut rapide et propose des améliorations sympathiques selon les tests. On retrouve un écran OLED LTPO3 plus grand et plus lumineux (jusqu’à 3 000 nits), une autonomie améliorée jusqu’à 42 heures et jusqu’à 72 heures en mode économie d’énergie, le support de la 5G, un capteur de pression artérielle et notifications d’hypertension, un GPS double fréquence très précis pour activités, une recharge plus rapide grâce au nouveau dos métallique et plus encore.

L’Apple Watch Ultra 3 coûte 899 euros et se veut disponible à l’achat chez Apple, Amazon, la Fnac, Boulanger et Darty.

Apple Watch SE 3

Vient enfin le cas de l’Apple Watch SE 3. Elle embarque la puce S10 pour une bonne fluidité générale, un verre Ion-X plus résistant aux rayures, le support de la 5G, 18 heures d’autonomie, des fonctionnalités santé enrichies (score de sommeil détaillé, détection d’apnée du sommeil, etc), l’écran toujours allumé, la charge rapide et plus encore. Les tests ont surtout souligné un très bon rapport qualité-prix.

L’Apple Watch SE 3 coûte 249 euros et se veut disponible chez Apple, Amazon, la Fnac, Darty et Boulanger.