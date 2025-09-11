Les Apple Watch Ultra 3, Series 11 et SE 3 sont déjà en précommande chez un grand nombre de revendeurs français. Les nouvelles montres connectées d’Apple seront disponibles officiellement vendredi 19 septembre, mais il est possible de les réserver dès maintenant chez un certain nombre de revendeurs comme Amazon, Darty, Fnac et Boulanger. Les prix sont identiques à ceux de l’Apple Store : la SE 3 en version GPS démarre à 269 euros chez Amazon , Darty, Boulanger, FNAC la déclinaison GPS + Cellular à 349 € chez Amazon, Darty, Boulanger, FNAC, la Series 11 à partir de 449 € chez Amazon, Darty, Boulanger, FNAC (ou 569 € chez Amazon, Boulanger , FNAC, Darty pour la version cellulaire), et l’Ultra 3 à 899 € chez Amazon, Darty, Boulanger, FNAC. Aucun revendeur ne propose de réduction pour l’instant.

Sur le plan matériel, chaque modèle apporte son lot de nouveautés. La SE 3, qui représente l’entrée de gamme modernisée, bénéficie du processeur S10, d’un écran toujours allumé, de gestes de la main pour certaines actions, d’une recharge plus rapide, d’un écran plus résistant, d’un nouveau capteur de température de la peau, et de la connectivité 5G dans sa version cellulaire. La Series 11, quant à elle, conserve la finesse des Series précédentes, mais améliore la résistance de son verre et ajoute également la 5G (modèle cellulaire). Enfin, l’Ultra 3 vise les utilisateurs les plus exigeants : écran un peu plus grand, endurance renforcée, connectivité satellitaire, et 5G.

A noter que tous les revendeurs de l’Apple Watch proposent la reprise d’un ancien appareil, tandis que Boulanger offre 30 € de bonus sur le rachat du modèle actuel. Pour ceux qui hésitent encore, ces offres anticipées permettent de garantir la disponibilité dès le jour de lancement sans attendre les stocks Apple directement.