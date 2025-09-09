Lors de sa keynote du 9 septembre 2025, Apple a dévoilé sa nouvelle Apple Watch SE 3, un modèle pensé pour démocratiser les technologies de santé et de connectivité tout en conservant un prix abordable. À partir de 249 $, cette montre embarque des innovations inspirées des modèles haut de gamme, sans compromis sur l’essentiel.

Puce S10, écran Always-On et connectivité

La Watch SE 3 adopte la puce S10, la même que celle de la Series 10, garantissant une fluidité renforcée, un démarrage plus rapide et de nouvelles interactions. Elle inaugure surtout un écran Always-On, absent des générations précédentes, qui permet de consulter l’heure et les notifications sans lever le poignet.

Elle bénéficie également d’une connectivité cellulaire en option, pour plus d’autonomie vis-à-vis de l’iPhone.

Fonctions santé enrichies : température, sommeil et plus encore

Apple renforce le rôle de l’Apple Watch SE 3 comme compagnon santé. Plusieurs capteurs innovants font leur apparition :

Suivi de la température corporelle en continu ;

en continu ; Score de sommeil quotidien et notifications de suspicion d’apnée du sommeil ;

Estimation rétrospective de l’ovulation ;

Outils liés à l’hypertension pour un meilleur suivi de la santé cardiovasculaire.

Ces ajouts renforcent nettement l’attrait de l’Apple Watch SE 3 pour un usage santé et bien-être, tout en restant plus accessible que les modèles Pro.

Autonomie, recharge rapide et verre renforcé

La montre conserve une autonomie standard de près de 18 heures, même avec l’affichage Always-On activé. Elle intègre pour la première fois un système de recharge rapide : 15 minutes suffisent pour obtenir plusieurs heures d’usage, et environ 80 % en 45 minutes.

La durabilité est aussi renforcée : le verre Ion-X est désormais plus robuste, avec une résistance aux chocs annoncée comme quatre fois supérieure à la génération précédente.

Interactif et intelligent : gestes, Siri local et watchOS 26

La puce S10 apporte de nouvelles interactions intuitives, notamment les gestes « double tap » et « flick du poignet », qui facilitent la navigation rapide sans toucher l’écran.

Elle intègre aussi Siri directement sur la montre (on-device), sans passer par l’iPhone, ce qui permet d’accéder à ses fonctions en continu. Avec watchOS 26, l’appareil profite d’une interface rafraîchie « Liquid Glass », de nouveaux cadrans et du coach audio Workout Buddy alimenté par Apple Intelligence.

Positionnement : l’équilibre idéal entre prix et fonctionnalités

Avec un prix de départ de 249 $, l’Apple Watch SE 3 reste un choix stratégique pour ceux qui veulent profiter des avancées de santé et de connectivité sans investir dans une Series 11 ou une Ultra 3.

Les précommandes sont ouvertes dès à présent, avec une livraison prévue pour le 19 septembre.