Alors que les annoncent s’enchaînent, le WatchOS 11 a aussi droit à son lot de nouveautés. La montre connectée d’Apple a convaincu bien des consommateurs, et ces nouveautés pourraient bien ramener encore un peu de monde.

On commence avec les fonctionnalités d’entraînement, revues pour l’occasion avec des nouveautés comme une nouvelle « charge d’entraînement », pour vérifier à l’aide de métriques comme le pouls, l’altitude, l’âge et le poids que l’utilisateur s’entraîne et progresse comme il le souhaite. On peut également ajuster les nouveaux buts proposés par les anneaux d’activité, ou même les mettre en pause pour une journée sur le planning. Il est également possible de partager ses données d’entraînement avec un ami après une séance.

Une nouvelle app, Vitals, fait son apparition. Elle permet de vérifier quotidiennement la santé de l’utilisateur grâce à des métriques précis, et ainsi de tracer un historique au fil du temps. Ainsi, si ces métriques sont en dehors de ce à quoi vous avez habitué la montre, une alerte personnalisée selon les risques est envoyée. On peut également contrôler avec plus de précision les grossesses et cycles.

Les nouveaux widgets s’ajoutent automatiquement au smart stack. Et des fonctionnalités contextuelles apparaissent automatiquement. Par exemple, la traduction se lance dès que l’on arrive dans un nouveau pays. Enfin, la montre utilise le machine learning pour recadrer automatiquement les photos.