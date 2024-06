Toutes les Apple Watch ne pourront pas installer watchOS 11 si l’on en croit une nouvelle information qui fuite quelques heures à peine avant la keynote d’ouverture de la WWDC 2024.

Selon un leaker qui a posté un message sur un compte privé sur le réseau social X et qui a eu raison à de multiples reprises dans le passé, watchOS 11 ne supportera pas l’Apple Watch Series 4, l’Apple Watch Series 5 et la première Apple Watch SE.

Même si l’Apple Watch Series 5 dispose d’une puce S5, elle possède le même processeur que la puce S4 de l’Apple Watch Series 4. Il ne serait donc pas surprenant qu’Apple abandonne simultanément la prise en charge de ces modèles. Parmi les principaux changements apportés à l’Apple Watch Series 5 par rapport à la Series 4, il y a un écran toujours allumé, un espace de stockage plus important et une boussole.

Pour rappel, le leaker a également partagé la liste des iPhone et iPad éligibles à iOS 18, des Mac compatibles avec macOS 15 et des Apple TV pouvant installer tvOS 18.

La keynote de la WWDC 2024 aura lieu ce soir à partir de 19 heures. On retrouvera notamment la présentation d’iOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 et visionOS 2. La conférence d’Apple sera à suivre en direct sur iPhoneAddict via cette page dédiée ou depuis notre application iAddict via la rubrique Keynote.