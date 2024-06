Quels sont les iPhone et iPad compatibles avec iOS 18 et iPadOS 18 ? Apple donnera la réponse officielle à partir de 19 heures avec la keynote d’ouverture de la WWDC 2024. En attendant ce rendez-vous, la liste des appareils éligibles a fuité par le biais d’un compte sur le réseau social X qui a souvent de bonnes informations sur les mises à jour d’iOS.

Les supposés iPhone et iPad éligibles à iOS 18

Voici donc les iPhone qui seraient compatibles avec iOS 18 :

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2e génération ou ultérieure)

Comme nous pouvons le voir, c’est la même liste que ceux éligibles à iOS 17. C’est donc une très bonne nouvelle, Apple n’aurait pas décidé de mettre de côté certains modèles.

Cela étant dit, il est bon de noter que l’IA d’iOS 18, qui aura pour nom « Apple Intelligence », nécessitera un appareil récent pour réellement exploiter toutes les fonctionnalités. Il se murmure qu’il faudrait l’iPhone 15 Pro/l’iPhone 15 Pro Max pour avoir toutes les fonctions d’IA.

Du côté de l’iPad, voici les tablettes qui seraient compatibles avec iPadOS 18 :

iPad (7e génération et modèles ultérieurs)

iPad Pro (2e génération et modèles ultérieurs)

iPad Air (3e génération et modèles ultérieurs)

iPad mini (5e génération et modèles ultérieurs)

Pour le coup, certains modèles compatibles avec iPadOS 17 ne le seraient pas avec iPadOS 18. Ainsi, le premier iPad Pro de 10,5 pouces serait mis de côté, tout comme l’iPad Pro de 12,9 pouces de 2e génération. Ces deux modèles ont vu le jour en 2017. Aussi, l’iPad de 6e génération (2018) serait abandonné.

La keynote de la WWDC 2024 aura lieu ce soir à partir de 19 heures. On retrouvera notamment la présentation d’iOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 et visionOS 2. La conférence d’Apple sera à suivre en direct sur iPhoneAddict via cette page dédiée ou depuis notre application iAddict via la rubrique Keynote.