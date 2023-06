Apple a annoncé aujourd’hui iOS 17 à l’occasion de la keynote d’ouverture de la WWDC. Plusieurs nouveautés ont été dévoilées (elles sont à retrouver sur cet article dédié). C’est aussi l’occasion de découvrir les appareils éligibles.

Les iPhone compatibles avec iOS 17

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2e génération ou ultérieure)

Les iPad compatibles avec iPadOS 17

iPad Pro (2e génération et modèles ultérieurs)

iPad Air (3e génération et modèles ultérieurs)

iPad (6e génération et modèles ultérieurs)

iPad mini (5e génération et modèles ultérieurs)

Comme nous pouvons le voir, Apple a abandonné le support des iPhone 8/8 Plus et de l’iPhone X avec iOS 17. Du côté de l’iPad, l’iPad Pro de 1ère génération n’est plus supporté, tout comme l’iPad de 5e génération.

Apple a fait savoir que la première bêta d’iOS 17 sera disponible aujourd’hui pour les développeurs. Il y aura ensuite une bêta publique dans le courant du mois de juillet (il n’y a pas encore une date précise). Quant à la version finale, elle sera disponible à l’automne selon Apple. Il faut s’attendre à une disponibilité en septembre si l’on s’en tient aux mises à jour précédentes.