Il y a de nombreuses fonctionnalités d’intelligence artificielle avec iOS 18, mais l’iPhone 15 Pro sera requis pour réellement toutes les utiliser selon Bloomberg.

L’iPhone 15 Pro (et l’iPhone 15 Pro Max) embarque la puce A17. Cette exigence d’avoir au moins la puce A17 est probablement en partie le résultat d’une segmentation marketing des produits, avec l’augmentation de l’attrait des modèles haut de gamme par Apple, et en partie en raison d’exigences techniques. L’A17 comporte des cœurs de CPU (processeur) et de GPU (puce graphique) nettement plus rapides, ainsi qu’un nouveau moteur neuronal à 16 cœurs, capable d’effectuer 35 000 milliards d’opérations par seconde. Il y a également 8 Go de RAM.

Bloomberg indique :

Apple fait le pari que les nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle pour l’iPhone, l’iPad et le Mac – ainsi que les améliorations de Siri – inciteront les utilisateurs à mettre à niveau leurs appareils. De nombreuses fonctionnalités d’IA sur l’appareil nécessiteront un iPhone 15 Pro ou une version ultérieure pour fonctionner. Les Mac et les iPad, quant à eux, devront être équipés au minimum d’une puce M1.

Il faut savoir que certaines fonctionnalités d’IA avec iOS 18 fonctionneront en local, là où d’autres s’appuieront sur le cloud. En toute logique, Apple ne va pas limiter les fonctions s’appuyant sur le cloud à certains appareils. En revanche, d’autres fonctionnant en local nécessiteront au minimum l’iPhone 15 Pro. Évidemment, on se doute que tous les iPhone 16 supporteront l’ensemble des fonctionnalités.

Qu’en est-il des iPhone 15 et 15 Plus ? Ils n’auront, visiblement, pas accès à toutes les fonctions d’IA avec iOS 18 parce qu’ils ont la puce A16 datant de 2022. Elle a fait ses débuts avec les iPhone 14 Pro.