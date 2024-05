Un tout nouveau Siri va être disponible avec iOS 18 et va s’appuyer sur de l’intelligence artificielle, notamment pour permettre aux utilisateurs de contrôler telle et telle fonctionnalité des applications grâce à la voix, selon Bloomberg.

De l’IA pour Siri sur iOS 18

Le nouveau système permettra à Siri de contrôler et de naviguer avec plus de précision sur un iPhone ou un iPad. L’assistant pourra notamment ouvrir des documents individuels, déplacer une note dans un autre dossier, envoyer ou supprimer un e-mail, ouvrir un article particulier dans Apple News, envoyer un lien par mail ou proposer un résumé d’un article.

iOS 18 va utiliser de l’IA pour analyser ce que les utilisateurs font sur leurs appareils et activer automatiquement les fonctions contrôlées par Siri. Dans un premier temps, ce sera limité aux applications d’Apple, mais l’entreprise prévoit de prendre en charge des centaines de commandes différentes.

Au départ, le nouveau Siri traitera une commande à la fois, mais Apple prévoit de permettre aux utilisateurs d’enchaîner les commandes. Par exemple, ils pourraient demander à Siri de résumer une réunion enregistrée, puis de l’envoyer par message à un collègue en une seule requête. Ou encore, on pourrait théoriquement demander à un iPhone de recadrer une photo puis de l’envoyer par e-mail à un ami.

Mais il faudra un peu attendre avant de pouvoir réellement en profiter. En effet, Apple va faire la présentation le 10 juin lors de la keynote de la WWDC 2024, mais la fonction ne sera pas disponible avant 2025 avec une mise à jour d’iOS 18.

Un respect de la vie privée des utilisateurs

D’autre part, le système va devoir déterminer si telle ou telle requête peut être gérée directement sur l’appareil ou s’il est nécessaire de passer par le cloud. Aussi, Apple tentera de rassurer davantage ses clients sur la confidentialité de leurs données en créant un « rapport de renseignement » qui explique comment les informations sont sécurisées. Le fabricant de l’iPhone n’établira pas non plus de profils de ses clients.

Enfin, il est précisé que Craig Federighi, le vice-président d’iOS et macOS, a demandé à ses équipes de développer autant de nouvelles fonctionnalités d’IA que possible pour iOS 18 et macOS 15.