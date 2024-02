Quels seront les iPhone qui pourront installer iOS 18 ? Une fuite publiée aujourd’hui regroupe les modèles compatibles et il y a une bonne nouvelle : tous ceux qui peuvent installer iOS 17 pourront, visiblement, profiter de la nouvelle version.

Même compatibilité entre iOS 17 et iOS 18

Ainsi, iOS 18 serait compatible avec les modèles suivants :

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2e génération)

iPhone SE (3e génération)

La fuite vient d’un compte privé sur X (ex-Twitter) qui a déjà partagé des informations exactes dans le passé avant l’officialisation par Apple. On peut donc imaginer que la liste ci-dessus est bonne. Naturellement, il y aura également les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max quand ils seront annoncés.

Plusieurs rumeurs ont vu le jour au sujet d’iOS 18, dont le fait qu’il s’agira d’une mise à jour très axée sur l’intelligence artificielle, en partie avec une meilleure version de Siri. Apple en profiterait également pour revoir quelques éléments du design (sans pour autant tout chambouler). Aussi, on retrouvera le support du RCS (successeur du SMS) pour avoir un équivalent (plus ou moins) d’iMessage avec les utilisateurs Android.

La présentation d’iOS 18 interviendra en juin, à l’occasion de la WWDC 2024.