Après la fuite sur la liste des iPhone et iPad compatibles avec iOS 18 et celle des Mac pour macOS 15, voilà maintenant des détails sur les Apple TV qui pourraient installer tvOS 18. Et pour le coup, il y a une bonne nouvelle.

L’information vient d’un compte privé sur X qui est bien renseigné au sujet des dates de sortie pour les bêtas et les appareils éligibles pour les mises à jour. Selon ses dires, les Apple TV suivantes pourront installer tvOS 18 :

Apple TV HD (2015)

Apple TV 4K (2017)

Apple TV 4K (2e génération) (2021)

Apple TV 4K (3e génération) (2022)

Comme nous pouvons le voir, c’est la même liste que les boîtiers pouvant installer tvOS 17. Apple aurait donc décidé de rien changer sur la compatibilité, ce qui est une bonne chose pour les utilisateurs, notamment ceux qui ont un modèle datant de quelques années comme l’Apple TV HD de 2015.

Pour rappel, les HomePod tournent sous une variante de tvOS. A priori, tous les HomePod supporteront la nouvelle mise à jour, dont le modèle d’origine qui a vu le jour en 2018.

Les rumeurs ont été plus que légères pour tvOS 18. Nous ne savons pas réellement ce qu’Apple va annoncer. Mais il se pourrait bien qu’il y ait de l’intelligence artificielle, sachant qu’on va en retrouver massivement sur iOS 18 et macOS 15.

La keynote de la WWDC 2024 aura lieu ce soir à partir de 19 heures. On retrouvera notamment la présentation d’iOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 et visionOS 2. La conférence d’Apple sera à suivre en direct sur iPhoneAddict via cette page dédiée ou depuis notre application iAddict via la rubrique Keynote.