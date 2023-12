Le bouton Siri de la télécommande pour l’Apple TV change de comportement avec tvOS 17.2. La bêta 4 propose un système de recherche différent. L’ancien système reste toutefois accessible.

Le fait d’appuyer sur le bouton Siri de la télécommande de l’Apple TV fait apparaître une barre de recherche — de la même manière que la fonction Spotlight d’Apple apparaît sur macOS et iPadOS en appuyant simultanément sur les touches Command + Espace.

La nouvelle fenêtre apparaît donc et permet de faire une recherche au sein des applications Apple TV et Apple Music. Il est également possible de faire une recherche uniquement dans l’application Apple TV ou l’application Apple Music pour avoir des résultats un peu plus précis.

Tapping the Siri Remote’s Siri button now invokes Search. As of tvOS 17.2 Beta 4 the new search integrates both Apple TV and Apple Music app results on the Home Screen and within first-party apps.

