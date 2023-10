L’Apple TV change d’interface avec la bêta de tvOS 17.2, disponible dès maintenant. On retrouve désormais une barre latérale de navigation, avec pour objectif de faciliter l’usage général.

Apple a ajouté une barre latérale qui permet de passer d’une section à l’autre au sein de l’application TV. Les sections comprennent les options de navigation de la barre supérieure ainsi que les chaînes et les applications qui s’intègrent à l’application TV. La vidéo ci-dessous montre la nouvelle interface.

tvOS 17.2 developer beta is out, and with it comes our first look at the new @AppleTV app navigation… pic.twitter.com/GQ44ABtFLd

