Apple propose aujourd’hui au téléchargement la deuxième release candidate pour tvOS 17.2 sur l’Apple TV. Elle arrive trois jours après la première et se destine dans l’immédiat aux développeurs. Les testeurs publics l’auront bientôt.

Nouvelle release candidate pour tvOS 17.2

La première release candidate pour tvOS 17.2 a pour numéro de build 21K364. Aujourd’hui, la nouvelle version a pour numéro 21K365. Le changement est donc léger, avec seulement une build supplémentaire (ce fut la même chose pour macOS 14.2 hier). Il n’y a pas d’information sur les changements, mais Apple estime visiblement qu’il s’agit d’une build nécessaire, d’où la disponibilité auprès des développeurs avant la version finale pour le public.

tvOS 17.2 est l’occasion d’avoir une nouvelle version de l’application Apple TV, avec notamment une nouvelle barre latérale pour simplifier la navigation. Apple a également mis un terme aux applications iTunes Films et Séries. Les utilisateurs sont invités à acheter ou louer des films et séries au sein de l’application Apple TV. Le but d’Apple est de tout regrouper dans un seul et même endroit. Concernant la télécommande, le bouton Siri changement de comportement.

Si votre Apple TV est configurée pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Système > Mises à jour de logiciels > Mettre à jour les logiciels. Vous pourrez ainsi récupérer la deuxième bêta de tvOS 17.2. La version finale pour tout le monde devrait normalement arriver la semaine prochaine.