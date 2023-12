La version finale de tvOS 17.2 (build 21K365) est désormais disponible au téléchargement sur l’Apple TV. Cela fait suite à plusieurs bêtas et deux releases candidates.

Disponibilité de tvOS 17.2 sur l’Apple TV

tvOS 17.2 est l’occasion d’avoir une nouvelle version de l’application Apple TV, avec notamment une nouvelle barre latérale pour simplifier la navigation. Apple a également mis un terme aux applications iTunes Films et Séries. Les utilisateurs sont invités à acheter ou louer des films et séries au sein de l’application Apple TV. Le but d’Apple est de tout regrouper dans un seul et même endroit. Concernant la télécommande, le bouton Siri changement de comportement.

Pour mettre à jour, rendez-vous dans Réglages > Système > Mises à jour de logiciels > Mettre à jour les logiciels. Vous pourrez ainsi récupérer la version finale de tvOS 17.2.

Du côté du HomePod, Apple propose la mise à jour 17.2. Il n’y a cependant pas de nouveautés au programme. En effet, Apple se contente d’évoquer des correctifs sans entrer dans les détails.

Pour mettre à jour votre HomePod vers la version 17.2, ouvrez l’application Maison, sélectionnez Domicile puis allez dans Réglages des domiciles > Mise à jour logicielle. Il ne vous reste plus qu’à installer la nouvelle version. Sinon, la mise à jour s’installera automatiquement d’ici les prochains jours.