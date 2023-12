Apple a décidé d’enterrer les applications iTunes Films et Séries avec tvOS 17.2 sur l’Apple TV. La release candidate, disponible depuis hier pour les développeurs, affiche un nouveau message.

Abandon pour les apps iTunes Films et Séries

Comme le nom le suggère, l’application iTunes Films permet de consulter les films sur iTunes pour ensuite les louer ou les acheter. Et pour iTunes Séries, c’est la même chose, mais avec un accent sur les séries. Avec tvOS 17.2, Apple indique le message suivant si l’on ouvre l’une des applications : « iTunes Films et vos achats ont déménagé. Vous pouvez acheter ou louer des films, et retrouver vos achats, dans l’application Apple TV ». Un bouton permet de se rendre sur la boutique pour acheter ou louer des films. Un autre permet de se rendre dans la section des achats.

Il faut savoir que les applications iTunes Films et iTunes Séries vont disparaitre. Quand ? Il n’y a pas encore une date précise. Il n’est pas impossible qu’Apple les cache avec une mise à jour au niveau de ses serveurs. L’idée est que tout se déroule au sein d’une seule et même application, à savoir Apple TV.

Le changement a pour l’instant eu lieu au niveau de l’Apple TV avec tvOS 17.2. Les achats et locations restent possibles sur iPhone avec iOS 17.2, mais on se doute bien que cela va changer et qu’il sera là aussi obligatoire d’utiliser l’application Apple TV.