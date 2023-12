Apple propose aujourd’hui la version finale d’iOS 17.2 sur iPhone et cette mise à jour ne permet plus l’achat ou la location de films et de séries par le biais de l’application iTunes Store.

Fin de l’achat des films et séries via l’iTunes Store sur iPhone

Le fait d’ouvrir l’application iTunes Store sur iOS 17.2 et de se rendre sur l’onglet Films ou Séries TV affiche un message indiquant que l’achat et la location ne sont plus possibles. Il y a deux messages selon l’onglet :

Les films iTunes et vos achats ont été déplacés. Vous pouvez acheter ou louer des films et retrouver vos achats dans l’app Apple TV.

Les séries TV iTunes et vos achats ont été déplacés. Vous pouvez acheter ou louer des séries TV et retrouver vos achats dans l’app Apple TV.

Comme nous pouvons le voir, l’idée est maintenant de tout regrouper au sein de l’application Apple TV. Celle-ci est pré-installée sur tous les iPhone et iPad (tout comme l’iTunes Store). Il y a également un bouton « Accès au Store » qui permet d’acheter les films ou séries au sein de l’application Apple TV. On retrouve par ailleurs un bouton « Accéder aux achats » qui vous renvoie vers vos achats dans l’application Apple TV.

Apple avait déjà mis un terme aux applications iTunes Films et Séries sur l’Apple TV avec la release candidate de tvOS 17.2. Pour l’iPhone, il a fallu attendre la version finale d’iOS 17.2.