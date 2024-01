Apple a décidé de rétablir l’accès à la liste des souhaits des utilisateurs sur l’iTunes Store, et ce avec iOS 17.3. Cela permet de retrouver les films et séries qui ont été mis de côté.

Image MacRumors

Le retour de la liste des souhaits iTunes avec iOS 17.3

Avec iOS 17.2, Apple avait décidé de mettre un terme à l’achat de films et de séries sur l’iTunes Store. Il se trouve que cela a aussi eu un impact sur la liste des souhaits, ce qui a naturellement embêté beaucoup de personnes. Aujourd’hui, Apple a opéré à une modification pour les utilisateurs d’iOS 17.3 en proposant un nouveau bouton.

En ouvrant l’application iTunes Store sur iOS 17.3, les utilisateurs ont le droit à une nouvelle option. En plus de « Accéder au Store » et « Accéder aux achats », on retrouve « Accéder à la liste de souhaits ». Un simple appui dessus permet de retrouver cette fameuse liste qui avait disparu avec iOS 17.2.

La vraie question maintenant est de savoir si Apple va la garder pendant un moment ou si le retour est temporaire. Il serait peut-être intéressant de noter les différents films et séries présents dans la liste afin d’éviter une mauvaise surprise à l’avenir avec le potentiel retrait définitif.

Pour rappel, Apple ne propose plus l’achat de films et de séries au sein de l’iTunes Store sur iPhone et iPad parce que la société veut que les utilisateurs passent par l’application Apple TV. Le problème est que l’application ne dispose pas de la liste de souhaits.

iOS 17.3 est actuellement disponible en release candidate, Apple a déjà dit que la version finale arrivera la semaine prochaine.