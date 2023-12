Mais qui donc chez Apple a pris la décision de faire disparaitre la liste de souhaits avec tvOS 17.2 et iOS 17.2 ? Pour rappel en effet, avec iOS 17.2, iPadOS 17.2 et tvOS 17.2, il n’est plus possible d’acheter des films et des séries via l’application de l’iTunes Store, Apple redirigeant ses clients vers l’application Apple TV. Mais voilà, Apple a aussi supprimé au passage les listes de souhaits (pour les films et les séries) sans en avertir les utilisateurs concernés (à l’instar de votre serviteur), et c’est peu dire que le mécontentement est réel. Sur les réseaux sociaux (Reddit, X, les pages supports d’Apple, etc.), c’est la consternation et de très nombreux utilisateurs se plaignent de cette disparition.

Ainsi peut-on lire sur un forum : « Supprimer la liste de souhaits est une très mauvaise décision de la part d’Apple. J’avais un tas de films sur lesquels je « travaillais ». Cette liste vient de disparaître. Je ne louerai ni n’achèterai plus quoi que ce soit sur Apple TV. Mauvaise décision d’Apple. » Ces listes de souhaits sont pourtant très utiles lorsqu’il s’agit de planifier ses futurs achats de films/séries, et pour se mettre de côté « pour plus tard » telle ou telle perle que l’on risque sinon d’oublier. Dans le cas de votre serviteur, c’est une liste de souhaits de plusieurs centaines de films qui s’est volatilisée, un constat amèrement partagé par de nombreux utilisateurs : « J’ai regardé sur iOS et ma liste de souhaits a complètement disparu. Je la construis depuis environ 10 ans et elle contenait un peu plus de 400 films. J’aurais aimé qu’Apple y réfléchisse davantage avant de nous imposer un changement aussi radical. »

A noter toutefois que dans tvOS 17.2, iOS 17.2 et iPadOS 17.2, il existe un bouton « + » qui peut être utilisé pour enregistrer du contenu pour un visionnage ultérieur, mais le contenu ainsi sélectionné s’ajoute alors à l’onglet « A suivre », ce qui est moins pratique et bien moins lisible qu’une liste de souhaits par catégories (films, séries). De plus, cette modification ne fait pas revenir les listes des souhaits patiemment constituées (sur des années parfois). Apple fera t-il machine arrière face aux nombreuses plaintes des utilisateurs ? Ce n’est vraiment pas acquis…