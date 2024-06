Apple annoncera aujourd’hui macOS 15 lors de la keynote de sa WWDC 2024. Mais quels seront les Mac compatibles avec cette mise à jour ? Bonne nouvelle, tous ceux qui sont éligibles à macOS Sonoma profiteraient également de la mise à jour suivante.

L’information est partagée par un compte privé sur le réseau social X qui a souvent de bonnes informations concernant les dates de sortie des bêtas et les appareils pris en charge. Voici les appareils éligibles :

iMac 2019 et modèles ultérieurs

Mac Pro 2019 et modèles ultérieurs iMac Pro 2017

Mac Studio 2022 et modèles ultérieurs

MacBook Air 2018 et modèles ultérieurs

Mac mini 2018 et modèles ultérieurs

MacBook Pro 2018 et modèles ultérieurs

Il y a toutefois un élément notable à prendre en compte. À l’instar d’iOS 18, macOS 15 proposera plusieurs fonctionnalités d’intelligence artificielle. Et certaines fonctions d’IA nécessiteront d’avoir un Mac Apple Silicon, c’est-à-dire les modèles avec les puces d’Apple (M1, M2, M3, M4 et les variantes). Certains Mac avec les processeurs Intel ne profiteront donc pas de tout le potentiel de la mise à jour.

La keynote de la WWDC 2024 aura lieu ce soir à partir de 19 heures. On retrouvera notamment la présentation d’iOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 et visionOS 2. La conférence d’Apple sera à suivre en direct sur iPhoneAddict via cette page dédiée ou depuis notre application iAddict via la rubrique Keynote.