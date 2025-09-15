Les tests des AirPods Pro 3 sont maintenant disponibles. Apple a annoncé les écouteurs la semaine dernière aux côtés des iPhone 17 et a fourni des exemplaires à certains médias pour avoir leurs retours.

Un son immersif et une annulation de bruit inégalée

Selon les testeurs, les AirPods Pro 3 redéfinissent l’expérience sonore. Les critiques soulignent une qualité audio nettement supérieure, avec des basses plus profondes, des voix plus claires et un profil sonore dynamique par rapport aux modèles précédents. L’annulation active du bruit impressionne particulièrement : Apple annonce une efficacité doublée par rapport aux AirPods Pro 2 et quadruplée comparée à la première génération. En conditions réelles, que ce soit dans un café animé ou dans les transports, le bruit de fond s’efface de manière remarquable selon les tests, grâce notamment à de nouveaux embouts en mousse améliorés.

Aussi, le design repensé des écouteurs, associé à de nouveaux embouts (cinq tailles sont disponibles), garantit un confort accru. Les AirPods Pro 3 restent bien en place, même lors de mouvements intenses, et proposent désormais une taille XXS parmi les options d’embouts. Côté autonomie, Apple pousse la barre à 8 heures d’écoute avec la réduction de bruit activée, un progrès notable par rapport aux générations précédentes. Cependant, le boîtier de charge offre une capacité totale légèrement réduite, à 24 heures.

Nouveautés pour la santé et intelligence artificielle

Les AirPods Pro 3 intègrent des fonctionnalités de santé, comme la mesure du rythme cardiaque via de minuscules capteurs. Les tests montrent des résultats fiables, intégrés directement à l’application Forme d’Apple pour suivre les entraînements sans Apple Watch. Autre atout majeur : la traduction en temps réel via Siri qui facilite les conversations en langue étrangère. Pendant ces échanges, la réduction de bruit active s’adapte pour isoler les voix, rendant l’expérience fluide et naturelle. Il reste malgré tout des améliorations : certains testeurs parlent d’une latence et surtout d’un choix de mots qui est particulier selon la situation.

Quelques limites à noter

Malgré ces avancées, des critiques émergent. Certains regrettent que les fonctions de suivi cardiaque soient enfouies dans les réglages des applications d’Apple. De plus, l’utilisation du même processeur H2 limite la compatibilité optimale aux appareils Apple, laissant les utilisateurs Android sur la touche. Enfin, le design qui change peu et l’absence de nouvelles couleurs déçoivent ceux qui attendaient plus d’audace.

Les AirPods Pro 3 s’imposent comme les meilleurs écouteurs d’Apple à ce jour, surtout pour les utilisateurs ancrés dans l’écosystème de la marque. Il est possible de les acheter au prix de 249 euros chez Amazon.

Les tests sont à retrouver notamment chez The Verge, Engadget, CNET, PCMag ou encore Gizmodo.