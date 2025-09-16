Les premières tests de l’Apple Watch Ultra 3 sont maintenant disponibles et les testeurs s’accordent à dire qu’il s’agit d’une mise à niveau bienvenue, apportant des améliorations clés en matière de connectivité, d’autonomie et de fonctionnalités de santé. Pour rappel, Apple a annoncé sa montre lors de la keynote du 9 septembre.

5G, satellite, écran plus lumineux et autonomie

L’une des nouveautés les plus marquantes de l’Apple Watch Ultra 3 est l’intégration de la connectivité 5G et des communications par satellite. Cette dernière fonctionnalité permet d’envoyer des messages d’urgence, de contacter ses proches et de partager sa position même en l’absence de réseau cellulaire, une avancée pour les amateurs d’aventures hors des sentiers battus. La 5G, quant à elle, propose des téléchargements plus rapides et une meilleure réception grâce à une conception d’antenne améliorée.techradar+4

En ce qui concerne l’écran de l’Apple Watch l’Ultra 3, il se veut un peu plus grand, avec des bordures affinées, ce qui en fait le plus grand écran d’une montre Apple Watch. Sa luminosité a également été considérablement augmentée, atteignant jusqu’à 3 000 nits en pointe, ce qui améliore nettement la lisibilité en plein soleil. Le design général conserve le boîtier en titane de 49 mm, désormais fabriqué à partir de titane 100 % recyclé grâce à un nouveau procédé d’impression 3D.

L’autonomie, un point unanimement salué par les critiques, a été portée à 42 heures en utilisation normale, contre 36 heures pour le modèle précédent. Le mode économie d’énergie permet même d’atteindre jusqu’à 72 heures. Certains testeurs ont rapporté avoir dépassé les 45 heures d’utilisation avant de devoir recharger la montre. La charge rapide a également été optimisée, offrant jusqu’à 8 heures d’autonomie en seulement 15 minutes de charge.

Pour ce qui est des performances, la montre embarque de la nouvelle puce S10, qui, bien que décrite comme une version améliorée de la puce S9, offre une excellente réactivité selon les premiers tests.

Nouvelles fonctionnalités de santé

L’Apple Watch Ultra 3 propose de nouvelles fonctionnalités de santé importantes :

Notifications d’hypertension : la montre peut désormais alerter l’utilisateur de signes potentiels d’hypertension artérielle. C’est disponible dans 150 pays et régions, dont en France.

la montre peut désormais alerter l’utilisateur de signes potentiels d’hypertension artérielle. C’est disponible dans 150 pays et régions, dont en France. Score de sommeil : intégrée à watchOS 26, cette fonction quantifie la qualité du sommeil avec un score de 0 à 100, offrant une meilleure compréhension des habitudes de nuit.

Le consensus général est que l’Apple Watch Ultra 3 est une « centrale de puissance » et une « véritable mise à niveau ». Elle est considérée comme une évolution majeure par rapport à la mise à jour mineure de 2024. Cependant, certains critiques notent que malgré ses améliorations, son autonomie reste inférieure à celle de concurrents comme Garmin, et sa taille imposante de 49 mm peut ne pas convenir à tous les poignets.appleinsider.

Les tests sont à retrouver chez TechRadar, Tom’s Guide, Men’s Health, DC Rainmaker et 9to5Mac.

Pour rappel, les précommandes ont déjà été lancées pour l’Apple Watch Ultra 3. Cela se passe chez Apple, Amazon, Fnac, Boulanger et Darty. Les premières livraisons auront lieu le 19 septembre.