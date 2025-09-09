Apple a dévoilé aujourd’hui lors de sa keynote l’Apple Watch Ultra 3, une version avec plusieurs ajouts. Avec son écran le plus grand jamais vu sur une Apple Watch, la 5G, la connectivité satellite et une bonne autonomie, ce modèle troisième génération de la montre devrait intéresser beaucoup de personnes.

Un écran plus grand et 42 heures d’autonomie

L’Apple Watch Ultra 3 arbore un écran plus lumineux, avec des bordures affinées qui augmentent la surface d’affichage. Cela en fait le plus grand écran jamais intégré à une Apple Watch, idéal pour une visibilité optimale en conditions difficiles. En mode always-on (toujours allumé), le rafraîchissement s’accélère pour afficher les secondes qui défilent, rendant l’expérience plus fluide et immersive lors des activités quotidiennes ou sportives.

L’autonomie atteint désormais 42 heures, un gain notable qui permet une utilisation prolongée sans recharge constante, parfait pour les randonnées ou les voyages. Disponible en deux coloris (titane naturel et titane noir), l’Apple Watch Ultra 3 adopte un processus de fabrication 3D qui consomme moins de matériau, alliant durabilité et respect environnemental. De nouveaux coloris de bracelets complètent l’offre pour une personnalisation accrue.

Des fonctionnalités avancées en santé et connectivité

Comme l’Apple Watch Series 11, l’Apple Watch Ultra 3 intègre la 5G pour une connexion rapide et indépendante, ainsi que la détection d’hypertension potentielle qui alerte en cas de signaux persistants. Un score de sommeil analyse la durée, la régularité et les phases de repos pour un suivi précis. De nouveaux cadrans, Flow et Exactograph, ajoutent une touche esthétique et fonctionnelle. La connectivité satellite renforce la sécurité en zones isolées, permettant des appels d’urgence sans réseau cellulaire.

Les précommandes ouvriront dès aujourd’hui à 799 dollars, avec la commercialisation qui aura lieu le 19 septembre.