Apple a présenté l’Apple Watch Series 11 lors de sa keynote du 9 septembre. Cette nouvelle génération apporte des avancées majeures en santé, connectivité et autonomie, tout en conservant les formats que l’on connaît bien.

Détection d’hypertension et score de sommeil amélioré

L’Apple Watch Series 11 intègre une fonctionnalité de détection d’hypertension, qui alerte les utilisateurs en cas de signaux persistants au fil du temps. Apple précise que ce système ne couvre pas tous les cas, mais il pourrait notifier plus d’un million de personnes souffrant d’hypertension inconnue dès la première année. L’entreprise attend l’approbation de la FDA aux États-Unis et d’autres régulateurs pour activer cette option. D’ailleurs, Apple annonce une disponibilité ce mois-ci dans 150 pays/régions, dont aux États-Unis et en Europe.

En parallèle, un nouveau « Score de sommeil » évalue la qualité du repos en fonction de la durée, de la régularité des heures de coucher, du nombre de réveils et du temps passé dans chaque phase de sommeil. Ces outils de santé positionnent l’Apple Watch comme un allié précieux pour le bien-être quotidien.

En outre, la montre embarque la puce S11 qui optimise les performances globales. Aussi, la première fois, la 5G arrive sur l’Apple Watch, offrant une connectivité plus rapide et indépendante.

De plus, le cristal frontal gagne en résistance aux rayures avec une protection deux fois supérieure, assurant une durabilité accrue pour les activités sportives ou quotidiennes.

L’autonomie passe à 24 heures, un bond notable par rapport aux 18 heures des modèles précédents. Cela permet une utilisation prolongée sans recharge fréquente, idéal pour les utilisateurs actifs.

Des formats et options inchangés

L’Apple Watch Series 11 reste disponible en tailles 42 mm et 46 mm, avec des versions Wi-Fi uniquement ou Wi-Fi + 5G. Cette continuité facilite le choix pour ceux qui mettent à niveau depuis une génération antérieure, tout en intégrant les dernières innovations.

L’Apple Watch Series 11 sera disponible aujourd’hui en précommande à 399 dollars. La commercialisation se fera le 19 septembre.