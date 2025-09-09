Venez suivre avec nous la Keynote de ce 9 septembre qui aura lieu sur le campus d’Apple , dès 18h30 (heure Française) sur notre page spécialement mise en place pour l’occasion. Vous pouvez également suivre le Special Event depuis notre application iAddict v5 (Lien App Store – Gratuite) compatible avec l’iPhone et iPad. N’hésitez pas à partager l’info sur Twitter et Facebook.



> Accéder à la Keynote depuis le site (sur ordinateur)

> Accéder à la keynote depuis l’application iAddict v5 (iPhone/iPad – Gratuit).

iPhone 17 : ce qui changerait

Le modèle iPhone 17 standard adopterait un écran de 6,3 pouces compatible ProMotion à 120 Hz, promesse d’une meilleure fluidité d’affichage. Cette évolution placerait l’entrée de gamme au niveau d’agrément des variantes plus haut de gamme, au moins sur la fréquence de rafraîchissement.

L’inédit iPhone 17 Air miserait sur la finesse avec une épaisseur annoncée à 5,5 mm, une puce A19 et un unique capteur photo. Apple privilégierait clairement la légèreté et le design, au prix d’une autonomie réduite. L’appareil disposerait d’un écran de 6,6 pouces également en ProMotion (120 Hz), passerait entièrement à l’eSIM en abandonnant la carte SIM physique, intégrerait un modem Apple C1 et serait proposé dans une nouvelle couleur bleu ciel.

Les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max adopteraient un bloc photo allongé et un téléobjectif porté à 48 mégapixels au lieu des 12 mégapixels actuels. Un système d’ouverture variable ferait son apparition pour mieux gérer la lumière, tandis que la capture vidéo simultanée avec les caméras avant et arrière serait de la partie. Apple introduirait aussi une nouvelle découpe arrière aux deux tiers destinée au chargement sans fil. Sous le capot, une puce A19 Pro améliorerait les performances et l’autonomie. Les finitions évolueraient avec un cadre en aluminium et une nouvelle couleur orange.

Apple Watch : Ultra 3, Series 11 et SE

L’Apple Watch Ultra 3 bénéficierait d’un écran légèrement plus grand, équivalent à celui de la Series 10, d’une puce S11, de la 5G RedCap — un profil 5G allégé adapté aux objets connectés — et d’une connectivité satellite. L’objectif serait d’étendre les usages connectés en extérieur tout en préservant l’autonomie.

L’Apple Watch Series 11 proposerait un nouvel écran plus lumineux, accompagné de nouvelles couleurs et de bracelets inédits, pour un repositionnement plus marqué sur le confort visuel et la personnalisation.

L’Apple Watch SE évoluerait avec un nouvel écran et une puce plus puissante, afin d’offrir une expérience plus fluide tout en conservant un positionnement tarifaire d’entrée de gamme.

AirPods Pro 3 : cap sur la santé et la traduction

Les AirPods Pro 3 intégreraient un moniteur de fréquence cardiaque, un boîtier de recharge plus compact proche de celui des AirPods 4, ainsi qu’une fonction de traduction en direct. Apple chercherait ainsi à renforcer l’utilité des écouteurs au-delà de l’audio, sur le bien‑être et la communication.

Accessoires et finitions

Apple prévoirait également de nouveaux accessoires, dont des coques TechWoven dotées de trous pour attacher une sangle si souhaité. Ces finitions viseraient à compléter l’écosystème autour de l’iPhone 17 avec davantage d’options de personnalisation.