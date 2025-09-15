Quelques heures avant la sortie d’iOS 26 sur iPhone et de watchOS 26 sur Apple Watch, Apple a activé la fonctionnalité « Notifications d’hypertension » au niveau de son application Santé. Ceux qui ont la release candidate peuvent déjà la tester.

Activation des notifications d’hypertension sur Apple Watch

L’Apple Watch est en mesure d’analyser vos données cardiaques et de vous envoyer une notification si elle détecte une tendance pouvant indiquer une hypertension. La gestion des notifications se passe par les réglages Cœur au sein de l’application Apple Watch.

Il vous suffit d’ouvrir l’application Santé sur l’iPhone sous iOS 26 qui est rattaché à l’Apple Watch. La section de la liste de vérification de santé vient lister « Notifications d’hypertension ». Quelques questions sont d’abord posées, notamment pour vérifier si vous avez plus de 22 ans et si un médecin vous a déjà diagnostiqué une hypertension. Il y a ensuite quelques écrans qui expliquent le fonctionnement général. Et une fois que c’est fait, l’activation est en place.

Ne vous attendez pas à recevoir une potentielle notification dans les minutes qui suivent. En effet, Apple fait savoir que la fonctionnalité vient analyser la façon dont vos vaisseaux sanguins réagissent aux battements de votre cœur sur des périodes de 30 jours. Il faudra donc attendre quelques semaines pour avoir la potentielle première alerte.

Apple a déjà dit que les notifications d’hypertension avec l’Apple Watch seront disponibles plus de 150 pays et régions ce mois-ci sur les Apple Watch Series 9, Series 10, Series 11, ainsi que les Apple Watch Ultra 2 et Ultra 3. Apple a déjà reçu le feu vert de la FDA aux États-Unis. Et on peut voir que la validation a également été reçue en Europe, puisque c’est disponible en France et dans d’autres pays voisins.