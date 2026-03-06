Le premier benchmark du MacBook Pro 16 pouces embarquant la puce M5 Max vient de paraître et le résultat est historique : avec un score de 29 233 pour tous les cœurs du processeur (CPU), la puce M5 Max dépasse non seulement tous les autres processeurs d’Apple, mais aussi l’intégralité des processeurs grand public référencés dans la base de données Geekbench.

Les performances sont au rendez-vous pour la M5 Max

Ce qui rend le résultat particulièrement remarquable est que la puce M5 Max y parvient avec un processeur de 18 cœurs, là où le Mac Studio M3 Ultra qu’il dépasse embarque un processeur de 32 cœurs, pour un score de 27 726. Le gain est de 5 % sur la puce M3 Ultra et de 14 à 15 % sur la puce M4 Max de 16 cœurs.

Voici le comparatif de scores avec tous les cœurs :

MacBook Pro 16 pouces M5 Max (processeur de 18 cœurs) : 29 233

Mac Studio M3 Ultra (processeur de 32 cœurs) : 27 726

Mac Studio M4 Max (processeur de 16 cœurs) : 26 166

MacBook Pro 16 M4 Max (processeur de 16 cœurs) : 25 702

Au test avec un seul cœur, la puce M5 Max obtient 4 268 points, un résultat en ligne avec la puce M5 standard du MacBook Pro 14 pouces sorti en octobre dernier. C’est le score avec un seul cœur le plus élevé jamais enregistré sur un processeur grand public, devant les AMD Ryzen 9.

Sur le plan graphique, le GPU de 40 cœurs de la puce M5 Max affiche des scores entre 218 772 et 232 718 pour Metal selon les mesures, soit 5 à 10 % sous la moyenne de la puce M3 Ultra (245 053) mais plus de 20 % au-dessus de la puce M4 Max (191 600). Au total, les gains sont conformes aux annonces d’Apple : jusqu’à 15 % de mieux pour le processeur et jusqu’à 20 % sur la partie graphique par rapport à la puce M4 Max.

Les MacBook Pro avec les puces M5 Pro et M5 Max sont disponibles en précommande chez Amazon, la Fnac, Boulanger ou encore Darty. La commercialisation aura lieu le 11 mars.