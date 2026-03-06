Les premiers benchmarks du MacBook Neo viennent de paraître sur Geekbench et ils ne surprennent guère : la puce A18 Pro présente dans l’ordinateur portable est la même que celle de l’iPhone 16 Pro, avec un cœur de GPU en moins. Le MacBook Neo obtient le score de 3 461 avec un cœur du processeur, 8 668 avec tous les cœurs et 31 286 au niveau de Metal, légèrement sous l’iPhone 16 Pro sur ce dernier score, ce qui s’explique directement par ce GPU réduit qui a un impact sur la partie graphique.

Les performances du MacBook Neo comparées

Voici comment ces scores se positionnent face aux autres appareils d’Apple :

iPhone 16 Pro : 3 445 avec un cœur du processeur, 8 624 avec tous les cœurs et 32 575 pour Metal

3 445 avec un cœur du processeur, 8 624 avec tous les cœurs et 32 575 pour Metal MacBook Air M1 : 2 346 avec un cœur du processeur, 8 342 avec tous les cœurs et 33 148 pour Metal

2 346 avec un cœur du processeur, 8 342 avec tous les cœurs et 33 148 pour Metal MacBook Air M4 : 3 696 avec un cœur du processeur, 14 730 avec tous les cœurs et 54 630 pour Metal

3 696 avec un cœur du processeur, 14 730 avec tous les cœurs et 54 630 pour Metal iPad Air M3 : 3 048 avec un cœur du processeur, 11 678 avec tous les cœurs et 44 395 pour Metal

3 048 avec un cœur du processeur, 11 678 avec tous les cœurs et 44 395 pour Metal iPad 11 : 2 587 avec un cœur du processeur, 6 036 avec tous les cœurs et 19 395 pour Metal

Le score avec tous les cœurs du processeur du MacBook Neo s’aligne sur celui du M1, mais le celui avec un cœur se rapproche de la puce M3 ou M4, ce qui est bien plus pertinent pour la cible visée. Navigation Web, applications bureautiques, streaming vidéo : ces usages quotidiens sollicitent principalement un seul cœur et c’est précisément là que l’A18 Pro excelle. Le montage vidéo, la création musicale ou la modélisation 3D, qui dépendent davantage des différents cœurs en même temps, ne sont pas le terrain de jeu de cette machine.

Apple ne compare d’ailleurs pas le MacBook Neo aux autres Mac ou aux iPad dans ses supports marketing. Le positionnement est explicitement tourné vers les PC Windows et les ordinateurs Chromebook du même segment de prix. Le fabricant revendique que l’A18 Pro est jusqu’à 50 % plus rapide pour les tâches quotidiennes que le PC le plus vendu équipé du dernier processeur Intel Core Ultra 5, jusqu’à trois fois plus rapide sur les charges de travail d’IA en local et jusqu’à deux fois plus rapide en retouche photo.

Le MacBook Neo est disponible en précommande à partir de 699 euros chez Amazon, la Fnac, Boulanger ou encore Darty. La commercialisation se fera le 11 mars.