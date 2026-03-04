Apple vient d’annoncer le MacBook Neo, son tout nouveau Mac portable qui se veut le moins cher de la gamme avec un prix de 699 euros.

Voici le MacBook Neo, l’ordinateur portable le moins cher d’Apple

Le MacBook Neo dispose d’un écran Liquid Retina de 13 pouces qui affiche un milliard de couleurs. La définition de la dalle est de 2 408 x 1 506 pixels et elle propose une luminosité de 500 nits. Il y a un un revêtement antireflet. En revanche, il n’y a pas d’encoche.

La vraie nouveauté se trouve sur le capot avec la puce A18 Pro, la même qui fait tourner les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Les Mac Apple Silicon avaient jusqu’à présent des puces M : M1, M2, M3, M4 ou encore M5. Mais ce n’est pas le cas ici, puisque le MacBook Neo embarque une puce d’iPhone. C’est la première fois qu’Apple propose une telle configuration. Côté mémoire, le nouveau portable dispose de 8 Go de RAM. Aussi, le Mac portable fonctionne sans ventilateur, ce qui permet d’avoir une machine silencieuse.

Sans surprise, Apple met en avant ce modèle face aux PC portables sous Windows. D’ailleurs, Apple assure que le MacBook Neo est jusqu’à 50 % plus rapide pour les tâches quotidiennes (comme la navigation sur le Web) et jusqu’à 3 fois plus rapide lorsqu’il exécute des tâches d’IA en local, comme l’utilisation d’effets avancés sur les photos, par rapport au PC le plus vendu équipé du dernier processeur Intel Core Ultra 5. Apple ne précise pas quel est le PC en question.

Au niveau de la connectique, on retrouve un port USB-C pour la recharge, DisplayPort et le support de l’USB 3 (jusqu’à 10 Gb/s de transfert). Il y a un autre port USB-C pour la recharge mais qui est USB-2 (jusqu’à 480 Mo/s de transfert). Les deux ports sont situés du même côté. De l’autre côté, on retrouve une prise jack 3,5 mm.

Au niveau de l’autonomie, Apple assure que son MacBook Neo tient jusqu’à 11 heures de navigation Web et jusqu’à 16 heures en streaming vidéo.

La prise en charge d’écrans externes est également au rendez-vous. On retrouve la prise en charge d’un écran externe d’une résolution native atteignant 4K à 60 Hz. Il y a également la prise en charge simultanée de la résolution native complète sur l’écran intégré.

D’autre part, il y a le support du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 6. Pour la webcam, il s’agit d’une caméra 1080p

Pour l’audio, Apple parle d’un système à deux haut‑parleurs, de la prise en charge de l’Audio spatial lors de la lecture de musique ou de vidéo avec Dolby Atmos via les haut‑parleurs intégrés et d’un ensemble de deux micros avec beamforming directionnel.

Prix et date de sortie

Les coloris disponibles sont argent, rose poudré, jaune agrume et Indigo.

En France, le MacBook Neo coûte 699 euros dans sa configuration d’origine avec 256 Go de stockage. Il existe aussi une variante à 799 euros qui embarque le capteur d’empreintes Touch ID et 512 Go de stockage. Les précommandes sont disponibles dès maintenant sur l’Apple Store en ligne, avant la commercialisation le 11 mars.