Après bien des tribulations, la série française Traqués avec Benoit Magimel et Mélanie Laurent en vedettes, fait enfin ses grands débuts sur la plateforme Apple TV ! La série devait initialement sortir le 3 décembre 2025, mais des problèmes de droits avaient poussé Apple à tout retirer à la dernière minute. Au final, on avait fini par apprendre que ce long report avait été provoqué par la découverte – en novembre – que le projet présenté comme une œuvre originale était en réalité basé sur le roman Shoot de Douglas Fairbairn, publié en 1973 et déjà adapté au cinéma en 1976 par Harvey Hart sur un scénario de Richard Berg.

Tout est bien qui finit bien donc puisque Gaumont, le partenaire financier d’Apple sur la série, a conclu des accords avec les ayants droit du roman et du film, Douglas Fairbairn étant décédé en 1997.

Un vrai thriller à la française

A priori bien nerveux et porté par un Benoit Magimel plutôt intense, Traqués pourrait être la bonne surprise de ce mois de mars. Le pitch : « Traqués » est un thriller français en six épisodes qui suit Franck, un chasseur amateur interprété par Benoît Magimel, et ses amis lors d’une sortie en forêt qui tourne au cauchemar. Après une confrontation sanglante avec un autre groupe de chasseurs, l’un d’eux est blessé. Les amis parviennent à s’échapper et décident de garder l’incident secret, mais leur retour à la vie normale est rapidement perturbé. Ils ont alors l’impression d’être surveillés et pourchassés par des adversaires obstinés prêts à tout pour obtenir leur vengeance. Aux côtés de Magimel, Mélanie Laurent joue Krystel, l’épouse de Franck, alors que la tension monte autour de la paranoia, de la culpabilité et de la lutte pour la survie dans un environnement oppressant. »

Les deux premiers épisodes de Traqués sont disponibles sur Apple TV, et les épisodes suivants seront diffusés à raison d’un épisode chaque mercredi.