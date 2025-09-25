Apple TV+ présente aujourd’hui Traqués, sa nouvelle série française avec Benoît Magimel et Mélanie Laurent au casting. Il y a eu un changement de titre, puisqu’il s’agissait à l’origine de À l’ombre des forêts.

Nouvelle série française en approche sur Apple TV+

Franck (Benoît Magimel) et ses amis de longue date aiment passer leurs week-ends à chasser ensemble, mais un dimanche, ils tombent sur un autre groupe de chasseurs qui commence à les prendre pour cible sans explication. Lorsque l’un d’entre eux est blessé par balle, les amis de Franck ripostent et mettent un agresseur à terre. Ayant réussi à s’échapper de justesse, les quatre amis gardent cet incident secret. Franck tente de reprendre le cours normal de sa vie aux côtés de sa femme, Krystel (Mélanie Laurent), mais au cours des jours suivants, il commence à avoir l’impression que ses amis et lui sont surveillés, ou pire, traqués par des chasseurs désormais déterminés à se venger.

Il n’y a pas encore une bande-annonce, mais nous avons le droit à deux images avec Benoît Magimel et Mélanie Laurent. Il y a également la date de sortie de Traqués sur Apple TV+, à savoir le 3 décembre. Il y aura les deux premiers épisodes à cette date. Les spectateurs auront ensuite le droit à un nouvel épisode chaque mercredi, le dernier étant diffusé le 31 décembre. Il y aura donc six épisodes au total.

La série a été créée par Cédric Anger et se veut produite par Isabelle Degeorges, Clémentine Vaudaux, Alexis Barqueiro et Sidonie Dumas de Gaumont. Outre Benoît Magimel et Mélanie Laurent, le casting comprend Damien Bonnard, Manuel Guillot, Cédric Appietto, Angelyna Danabe Mignot, Paul Beaurepaire, Yann Goven, Sarah Pachoud et Patrick de Vallette.