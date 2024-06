Apple TV+ fait d’une pierre deux coups cette semaine en annonçant non pas une, mais deux séries françaises qui verront le jour sur la plateforme de streaming. Il s’agit de La Maison et À l’ombre des forêts.

Nouvelle série sur la mode avec La Maison

La Maison tourne autour du monde de la mode, de l’élégance et du luxe. La haute couture rencontre les enjeux élevés dans ce regard en coulisses sur la façon dont une maison de mode emblématique est plongée dans le scandale et la réinvention par une vidéo virale mettant en vedette le designer vedette Vincent Ledu (Lambert Wilson), laissant la maison de haute couture légendaire et iconique de sa famille, LEDU, suspendue à un fil. Perle Foster (Amira Casar), l’ancienne muse de Vincent qui est encore dans son ombre, s’associe à la designeuse visionnaire de la nouvelle génération Paloma Castel (Zita Hanrot) pour sauver, faire évoluer et renouveler la Maison LEDU centenaire. Profitant de la chute de Vincent, Diane Rovel (Carole Bouquet), la PDG impitoyable du puissant groupe de luxe Rovel, lance une offensive pour acquérir ce qu’elle considère comme son prix le plus important : la Maison LEDU. Pour atteindre son objectif, tout est permis, car il s’agit de bien plus que d’acquérir une simple marque — c’est une question de vengeance.

La Maison sur Apple TV+ aura le droit à 10 épisodes d’une heure chacun. Les deux premiers épisodes seront disponibles le 20 septembre. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi.

Un week-end particulier avec À l’ombre des forêts

Une autre annonce est la série À l’ombre des forêts avec Benoît Magimel et Mélanie Laurent, découpée en six parties.

Franck et ses amis de longue date aiment passer leurs week-ends à chasser ensemble, mais un dimanche, ils tombent sur un autre groupe de chasseurs qui commence à les prendre pour cible sans explication. Lorsque l’un d’entre eux se fait tirer dessus, les amis de Franck ripostent, envoyant l’attaquant au sol. S’en sortant de justesse, les quatre amis gardent le secret sur cet événement. Franck tente de reprendre sa vie normale avec sa femme Krystel, mais dans les jours qui suivent, il commence à avoir l’impression que lui et ses amis sont surveillés, ou pire, traqués par des chasseurs qui ont désormais la ferme intention de se venger.

Il n’y a pas d’autres informations sur le reste du casting ou la date de sortie sur Apple TV+.