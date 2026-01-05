Apple explorerait une nouvelle voie technologique susceptible de transformer en profondeur les écrans OLED de ses futurs produits. Un récent brevet international met en effet en avant une architecture de pixels inédite, reposant sur des anodes non planes, une rupture nette avec les structures plates utilisées dans les dalles OLED actuelles.

Une nouvelle architecture de pixels OLED

Le brevet décrit des anodes aux formes courbes, structurées ou multicouches et capables d’influencer la propagation de la lumière au sein de la dalle. L’objectif est ainsi d’améliorer l’ »extraction » lumineuse, de limiter les pertes optiques et d’augmenter l’efficacité globale de chaque pixel. Cette approche ouvre aussi la porte à des conceptions plus complexes, comme des pixels à émissions multiples.

Des solutions techniques pour plus de luminosité et de précision

Parmi les éléments détaillés figurent des portions d’anodes réfléchissantes, conçues pour rediriger la lumière habituellement perdue, ainsi que des couches superposées dotées d’indices de réfraction différents. Apple évoque également l’intégration de matrices noires associées aux zones réfléchissantes, afin d’améliorer le contraste et de réduire les fuites lumineuses.

Grille de pixels d’une dalle OLED

Des gains concrets pour les futurs écrans Apple

Cette technologie pourrait permettre d’atteindre des niveaux de luminosité plus élevés tout en consommant moins d’énergie, un enjeu clé pour l’iPhone, l’Apple Watch et l’iPad. Une meilleure uniformité d’affichage et une fidélité colorimétrique accrue sont également attendues, tout comme une réduction du risque de marquage des pixels grâce à une sollicitation moindre des matériaux OLED.

Un levier stratégique pour l’AR et la réalité mixte

Le brevet mentionne explicitement les écrans destinés aux dispositifs portés sur la tête : les anodes non planes pourraient faciliter la conception de micro-OLED à très haute densité, indispensables aux lunettes et casques de réalité augmentée et virtuelle de nouvelle génération (Apple Vision, Apple Glasses)