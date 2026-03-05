Apple propose désormais des métadonnées sur Apple Music pour que les labels signalent l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la création musicale. C’est valable aussi bien pour la musique elle-même que pour le reste, comme la pochette, le clip vidéo ou encore la composition. La mesure entre en vigueur immédiatement pour tous les nouveaux contenus mis en ligne sur le service de streaming musical, selon un e-mail envoyé aux partenaires distributeurs.

Des tags pour signaler l’usage de l’IA

Quatre catégories de métadonnées couvrent les principaux éléments créatifs d’un contenu musical :

Pochette : l’IA a généré une part significative de la pochette d’album, en version statique ou animée.

l’IA a généré une part significative de la pochette d’album, en version statique ou animée. Musique : l’IA a généré une part significative d’un enregistrement sonore. Ce tag s’applique uniquement au niveau du titre.

l’IA a généré une part significative d’un enregistrement sonore. Ce tag s’applique uniquement au niveau du titre. Composition : l’IA a généré une part significative d’une composition musicale, notamment les paroles ou d’autres composantes.

l’IA a généré une part significative d’une composition musicale, notamment les paroles ou d’autres composantes. Clip vidéo : l’IA a généré une part significative des éléments visuels d’un clip, qu’il soit intégré à un album ou autonome.

Plusieurs tags peuvent se cumuler sur un même contenu. Apple précise que cela s’applique dès lors qu’une part significative du contenu est générée par IA, sans en fixer la définition précise : c’est à chaque maison de disque de trancher, sur le même modèle que la gestion actuelle des métadonnées de genre ou des crédits.

Apple présente ces tags comme « une première étape vers une plus grande transparence sur les contenus générés par IA », à mesure que l’industrie musicale s’adapte aux possibilités ouvertes par les technologies génératives. Il est toutefois bon de noter que les labels eux-mêmes peuvent déterminer si oui ou non une métadonnée pour l’IA doit être utilisée pour telle ou telle musique. Certaines maisons de disque pourraient ne pas jouer le jeu et donc ne pas être totalement transparentes sur le sujet si elles le souhaitent.