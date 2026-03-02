Le futur MacBook Pro avec la puce M6 et l’écran tactile sera un appareil « convivial au toucher, plutôt qu’un appareil axé sur le tactile », selon Mark Gurman de Bloomberg. L’idée est de ne pas froisser les utilisateurs qui sont habitués au format actuel.

Le côté tactile du MacBook Pro en option

Le châssis, le clavier, le trackpad et le design actuels seront conservés à l’identique sur le futur MacBook Pro tactile. macOS 27 intégrera des transitions fluides entre la saisie tactile et le pointeur, dans le prolongement de la nouvelle interface Liquid Glass qui a fait ses débuts l’an dernier avec iOS 26 et macOS 26. Les contrôles s’adapteront dynamiquement à la méthode d’utilisation : appuyer sur un élément de la barre de menus, par exemple, affichera une version agrandie et optimisée pour le doigt. Le support des gestes de type iPad (pincer pour zoomer, défilement rapide, etc) complétera le système. L’interface où l’utilisateur clique avec un trackpad reste prioritaire. Le tactile, lui, sera entièrement optionnel.

Si l’on en croit les rumeurs, le MacBook Pro tactile pourrait arriver dès la fin de l’année, en versions 14 et 16 pouces, avec la puce M6 et un écran OLED. La caméra frontale abandonnera l’encoche au profit d’un poinçon logé dans une Dynamic Island similaire à celle de l’iPhone. Ce serait la première fois qu’un Mac propose la Dynamic Island.

Ceux qui espèrent un véritable hybride iPad/Mac devront patienter jusqu’en 2029 avec l’iPad pliable annoncé pour cette échéance, bien que ce modèle soit lui aussi pensé avant tout comme un iPad.