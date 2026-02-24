Apple va équiper ses nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces d’un écran OLED tactile et d’une Dynamic Island pour un lancement cet automne, sans pour autant repositionner la machine comme un concurrent de l’iPad, selon Bloomberg. Le contrôle avec les doigts sera conçu comme une couche optionnelle qui coexiste avec le clavier et le trackpad sans jamais les remplacer.

Une Dynamic Island sur Mac, comme sur iPhone

Ce virage n’est pas aussi soudain qu’il n’y paraît. La nouvelle interface Liquid Glass de macOS Tahoe a posé les fondations : des icônes plus espacées, de nouvelles notifications et des curseurs du centre de contrôle visiblement calibrés pour un usage au doigt. Ce qui ressemblait à une évolution esthétique était en réalité une mise en condition de l’interface pour l’écran tactile du futur MacBook Pro.

Sur Mac, le Dynamic Island prend une forme inédite : une simple perforation circulaire autour de la caméra, plus compacte que la forme de pilule allongée des iPhone actuels. Apple travaille par ailleurs à une Dynamic Island réduite pour l’iPhone 18 Pro et 18 Pro Max cette année, dans la même direction de miniaturisation.

La Dynamic Island de l’iPhone 17

Une interface qui sait si vous touchez ou si vous cliquez

Naturellement, Apple va proposer des ajustements au niveau de macOS pour s’adapter au côté tactile et au contrôle le doigt. Cela reposera sur quatre comportements adaptatifs :

Au contact du doigt, un menu contextuel apparaît autour du point de toucher pour proposer des commandes adaptées au geste.

La barre de menus s’agrandit automatiquement à l’effleurement pour faciliter la sélection au doigt.

Les contrôles affichés s’ajustent en fonction des interactions précédentes de l’utilisateur (toucher ou trackpad).

Le sélecteur d’emojis et d’autres fonctions courantes bénéficient d’une interface optimisée pour le toucher

À noter que la saisie tactile en plein écran façon iPad n’est pas au programme, Apple ne compte pas miser dessus. De plus, le défilement rapide, le zoom sur les images et PDF, ainsi que les gestes tactiles que l’on retrouve déjà sur iPhone et iPad sont également pris en charge.

Les nouveaux MacBook Pro OLED avec écran tactile, qui ont pour noms de code K114 (14 pouces) et K116 (16 pouces), conserveront un clavier complet et un grand trackpad, comme aujourd’hui. Il faut également s’attendre à avoir la puce M6.

Apple annoncera de nouveaux produits lors de la première semaine de mars, juste avant son événement du 4 mars. Mais ces MacBook Pro OLED avec écran tactile n’en feront pas partie : leur sortie est prévue vers la fin 2026.