Le prochain MacBook Pro va apporter plusieurs nouveautés et celles-ci se précisent aujourd’hui : écran OLED tactile, retrait de l’encoche, puces M6, modèle plus fin… et plus cher, comme le dévoile Bloomberg. Ce nouveau modèle est attendu pour fin 2026 ou début 2027

Un MacBook Pro M6 avec un écran OLED tactile

Ce futur MacBook Pro, connu en interne sous les noms de code K114 et K116, ne se contentera pas d’ajouter une écran tactile. Apple a prévu une refonte en profondeur du design du Mac portable, qui sera plus fin et plus leger et embarquera les puces M6. L’écran utilisera la technologie OLED, comme c’est déjà le cas sur les iPhone, Apple Watch et iPad Pro. Ce sera le premier Mac avec ce type de dalle.

Soucieux de proposer une expérience aboutie, Apple aurait également développé une charnière et un support d’écran renforcés pour éviter le principal défaut des PC tactiles existants : le rebond de l’écran lorsqu’on le touche. L’interface serait également repensée avec l’abandon de l’encoche au profit d’un poinçon pour la caméra, ce qui rappellerait plus ou moins la Dynamic Island sur les iPhone. Le clavier et le trackpad traditionnels seraient conservés, laissant le choix à l’utilisateur d’utiliser ou non l’écran tactile.

Attention au prix en hausse

Cette refonte aura un coût. En raison des composants plus onéreux, notamment l’écran OLED, le prix de ces nouveaux MacBook Pro pouces devrait être supérieur de plusieurs centaines d’euros aux modèles actuels.

Ce virage stratégique intervient alors que le design actuel du MacBook Pro, datant de 2021, arrive en milieu de cycle. Apple a d’ailleurs rafraîchi hier le modèle 14 pouces avec la puce M5, et des versions M5 Pro et M5 Max sont attendues pour début 2026, conservant le design non tactile.

Pour l’instant, Apple semble avancer avec prudence. Aucun autre Mac tactile ne serait en développement actif. L’entreprise attendrait de mesurer la réaction du marché à ce premier MacBook Pro tactile avant de décider d’étendre ou non la fonctionnalité au reste de sa gamme, une stratégie typique qui consiste à mettre en place les nouveautés sur ses appareils les plus haut de gamme.